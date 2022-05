Coupe du Monde Qatar 2022 : La FSF félicite les arbitres sénégalais retenus par la Fifa

Arbitres senegalais retenus pour la coupe du Monde Qatar

La Fédération sénégalaise de Football s’est réjouie de la sélection de trois arbitres sénégalais par l’Instance Internationale de Football, en vue de la coupe du Monde Qatar 2022. Sur sa page Twitter, la FSF félicite nos compatriotes retenus. « La FIFA vient de publier la liste des arbitres retenus pour la Coupe du monde Qatar 2022. Nos compatriotes Maguette Ndiaye, Djibril Camara et El Hadji Samba font partie des arbitres retenus. Félicitations et bonne compétition à eux », a écrit l’instance dirigée par Me Augustin Senghor.