Coupe du monde : Retour sur les temps forts du match Sénégal-Pays-Bas

Mauvaise entrée en matière des Lions du Sénégal dans cette coupe du monde. Les champions d’Afrique se sont inclinés sur le score de deux buts à zéro contre les Pays-Bas. Le laxisme défensif et le manque d’engagement au milieu de terrain ont payé cash pour le Sénégal.





Les hommes d’Aliou Cissé ont commencé fort avec un débordement de Ismaila Sarr sur le côté gauche qui a centré fort dans la surface pour Boulaye Dia, l’attaquant de pointe. Très en jambe, les lions vont mettre beaucoup d’intensité dans le jeu. Mais sur une mauvaise sortie de Pape Abou Cissé, un joueur néerlandais décale Gakpo qui se retrouve dans la surface. L’attaquant du PSV décide de centrer fort vers la gauche mais le ballon ne trouve pas l’un de ses coéquipiers et la possession revient aux Sénégalais. Le Sénégal va tenter de réagir d'abord grâce à un centre de Kouyaté qui ne trouve personne (7e) et une frappe de Ismaila Sarr (9e) qui s’envole au-dessus des cages de Noppert. Fournissant un jeu brouillon notamment au milieu de terrain, les Lions sont légèrement dominés par les Oranjes. A la 19e minute, Bergwijn trouve Berghuis dans la profondeur. D’un tacle glissé, l’attaquant de l’Ajax sert parfaitement Frenkie Dejong dans la surface de réparation sénégalaise. Le milieu du FC Barcelone tergiverse trop en mettant des crochets et perd finalement le ballon après le bon retour de Cheikhou Kouyaté. Au terme des 45 premières minutes, les deux équipes vont se quitter dos à dos sur un score de zéro but partout avec une possession légèrement en faveur des Pays-Bas 55% contre 45% pour le Sénégal.





Une cascade de blessés en seconde période





Au retour des vestiaires, les Oranjes se montrent dangereux à la 53e minute par l'intermédiaire du défenseur de Liverpool, Virgil Van Dijk qui, sur un corner, envoie de la tête au-dessus des buts de Mendy. Annoncé non partant par Louis Van Gaal, Memphis Depay a fait son entrée en jeu à la 62e minute. Souffrant d’une blessure après un contact, Abdou Diallo est remplacé par Ismail Jakobs. A la 65e minute, Boulaye Dia est lancé dans la profondeur par Krépin Diatta. Le numéro 9 frappe dans un angle fermé mais le gardien adverse repousse le ballon. L’attaquant de la Salernitana va être remplacé à la 68e minute par Bamba Dieng. Les Lions enregistrent un nouveau blessé en la personne de Cheikhou Kouyaté. Le milieu de Nottingham Forrest sera remplacé par Pape Gueye au même moment que Nicolas Jackson qui entre à la place de Krépin Diatta qui a effectué un match moyen.





Une équipe du Sénégal fébrile et punie





Alors qu’une sorte d’accalmie s’était installée, les Oranjes vont créer la surprise. Sur un long ballon, adressé par Frenkie De Jong, Gakpo est trouvé seul dans la surface et catapulte la balle au fond des filets de la tête. Piqués au vif, les Lions vont tenter de réagir avec Pape Gueye qui envoie une lourde frappe que Noppert écarte. A la fin du temps réglementaire, 8 minutes ont été ajoutées pour le temps additionnel, suffisantes pour donner de l’espoir au Sénégal qui courait derrière l’égalisation. Cependant, les hommes de Louis Van Gaal vont faire le break par l’entremise de Klaassen. 2-0, le Sénégal s’incline d’entrée face aux Pays-Bas.





Les Lions enregistrent leur première défaite en match d’ouverture après les éditions de 2002 et de 2018. Aliou Cissé et ses éléments devront rapidement relever la tête, ce vendredi 25 novembre, contre le pays hôte, le Qatar.