Coupe du monde :Tim Cahill voit le Sénégal arriver en…

Les Lions de la Teranga vont faire leur entrée en coupe du monde ce lundi 21 novembre face aux Pays-Bas. Orphelin de Sadio Mané, Aliou Cissé et ses joueurs devront se retrousser les manches pour être à la hauteur des attentes placées en eux. En tous cas, la légende australienne Tim Cahill croit toujours que le Sénégal effectuera un beau parcours. Il a prédit au Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC) une demi-finale historique pour les Lions ainsi qu’un sixième sacre du Brésil lors de ce Mondial 2022.