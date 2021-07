Coupe du monde : tous les 2 ans ? La CAF dit oui

Fin mai, à l’occasion de son Congrès, la FIFA a ouvert la porte à une organisation de la Coupe du monde tous les deux ans, contre quatre actuellement, en lançant une étude de faisabilité à ce sujet. «Arsène Wenger a lancé cette idée il y a quelque temps. On verra, on va en discuter et analyser ça. Mais l’aspect sportif est la priorité, pas l’aspect commercial. Il n’y a pas besoin d’être Einstein pour savoir que si vous passez à une Coupe du monde tous les deux ans, vous allez doubler les revenus. Il faut qu’on voit d’abord si cela fait sens d’un point de vue sportif», avait précisé le président de l’instance, Gianni Infantino.







Ce vendredi, à l’issue de son comité exécutif organisé à Rabat au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a apporté son soutien à cette initiative. «L’Afrique pourrait être la plus grande bénéficiaire d’un Mondial tous les deux ans», a ainsi glissé le président de l’instance, Patrice Motsepe. Une position peu surprenante au vu de la proximité entre la FIFA et la nouvelle équipe dirigeante à la tête de la CAF…





Malgré les problèmes de compatibilité que cette réforme risquerait de poser avec l’organisation de la CAN tous les deux ans, le Sud-Africain a réitéré son engagement en faveur d’une CAN organisée le plus souvent possible. «Au moment opportun, nous prendrons la bonne décision», a promis le dirigeant. Des propos qui ne suffiront pas forcément à rassurer les amoureux du football africain, bien conscients qu’Infantino milite pour le passage à une CAN tous les 4 ans.