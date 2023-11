Coupe du Monde U17 : Le Mali écrase le Canada et valide son billet pour les 8es de finale





Après le Sénégal, le Mali devient la deuxième équipe africaine à se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Lors de leur troisième match de poule, les jeunes Maliens ont écrasé le Canada sur le score de 5-1.





C'est le capitaine malien, Ibrahima Diarra, qui a montré la voie du succès en ouvrant le score à la 14e minute. Plus techniques et plus incisifs dans leurs actions, les jeunes Maliens ont doublé la mise par Mahamoud Barry à la 26e minute.





Malgré la réduction du score de Chukwu pour le Canada à la 45e minute, le Mali a ajouté trois autres buts par l'intermédiaire d'Ibrahima Kanaté (73e minute), Hamidou Makalou (77e minute) et Ousmane Thiero (90+1).





Grâce à cette belle victoire, le Mali, toujours privé de son attaquant vedette, Mamadou Doumbia, expulsé contre l'Espagne, termine à la deuxième place derrière l'Espagne et valide son billet pour les 8es de finale de la Coupe du Monde.