Coupe du monde U20: la Gambie démarre par une victoire

Vice-championne d'Afrique en titre, la Gambie faisait, lundi soir sa entrée en lice dans la Coupe du monde U20. Et les jeunes scorpions ont bien commencé la compétition en battant le Honduras sur la marque de (2-1). Comme lors de la Can en Égypte, c'est le jeune prodige, Adama Bojang qui s'est encore illustré en marquant un doublé. Le jeune attaquant (18 ans) a ouvert le score dès la première minute. Le Honduras ne tardera pas a revenir dans la partie grâce à une réalisation de Marco Tulio Aceituno(5). Mais à six minutes de la fin, Adama Bojang va revenir pour marquer le but de la victoire (84). Avec ce succès, la Gambie démarre bien la compétition.