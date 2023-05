Coupe du monde U20 : La Gambie s'offre la France et se qualifie pour les 8es de finale

Après le Nigeria, la Gambie est la deuxième nation africaine, après le Nigeria, à se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Dans une rencontre pleine de suspense, les Scorpions ont créé la surprise en battant les Bleuets sur un score de 2-1, se qualifiant ainsi pour le second tour du Mondial U20.





Le match a débuté de manière explosive, avec les jeunes Scorpions gambiens qui ouvrent le score dès la 13e mn, grâce à un but contre son camp du défenseur français Tanguy Zoukrou. Ce but a permis à la Gambie de prendre confiance et de mettre en difficulté l'équipe française qui avait du mal à imposer son jeu.





En seconde période, la Gambie a eu l'opportunité de creuser l'écart grâce à un penalty obtenu, mais le capitaine gambien Alagie Saine a vu son tir stoppé par le gardien français Yann Lienard, à la 57e mn. Ce tournant aurait pu changer le cours du match, mais c'est finalement la France qui a égalisé à la 61e mn, grâce à Wilson Odobert, profitant d'une mauvaise sortie du gardien gambien pour marquer de la tête.





Cependant, les jeunes joueurs gambiens n'ont pas baissé les bras et ont continué à se battre avec agressivité et détermination. Leur ténacité a fini par payer à la 68e mn, lorsque Mamin Sanyang a inscrit un superbe but, éliminant son adversaire direct avant de marquer d'une belle frappe croisée. Ce but a redonné l'avantage à la Gambie et a scellé le sort de la rencontre.





Cette victoire précieuse permet à la Gambie de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde U20, une étape historique pour le football gambien. Les hommes de l'entraîneur Abdoulie Bojang ont montré une détermination exemplaire et une grande qualité de jeu, mettant en évidence le talent émergent de ce pays en matière de football.





La Gambie devra désormais se préparer à affronter un adversaire redoutable lors des huitièmes de finale, mais cette victoire contre la France leur donne une confiance supplémentaire pour aller de l'avant dans la compétition.