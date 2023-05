COUPE DU MONDE U20: LE CAPITAINE DU NIGÉRIA ACCUSÉ D'AVOIR INVENTÉ SON CLUB, LE YUM YUM FC

Capitaine de l’équipe du Nigéria des moins de 20 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde, Daniel Bameyi jouerait pour le Yum Yum FC. Un club... qui n’existe pas. Sa place en sélection pourrait être ainsi liée aux connexions de son agent.







Le Nigéria se serait bien passé de cette mauvaise publicité, à la veille d’un duel alléchant face au Brésil. Bien parti dans sa Coupe du monde des moins de 20 ans, avec deux succès en deux matchs, les Flying Eagles sont portés par leur capitaine Daniel Bameyi, leur défenseur âgé de 17 ans. Déjà convoqué avec la sélection A, il déclare pourtant évoluer au Yum Yum FC, une équipe qui ne semble pas exister, pour pouvoir participer à la compétition.





Selon la presse locale qui s’est emparée de l’affaire, aucun club ne porte effectivement ce nom au Nigéria ou à Abuja, où il serait basé, alors qu’aucune donnée n’est non plus disponible à son sujet sur les différents sites spécialisés. Pourtant, cela ne l’a pas empêché d’être appelé en mars dernier lors du rassemblement de la sélection A, sans jouer, quelques mois après avoir célébré sa première cape, dans une équipe fortement remaniée.





Sa présence à ce niveau s’expliquerait ainsi par le travail de son agent, qui serait parvenu à le placer à ce niveau grâce à ses connexions avec la fédération, comme l'expliquait So Foot. Bameyi jouerait en fait dans un championnat de quartiers. Surnommé le ‘Général’, ses matchs lors de la CAN U20 en mars dernier ont été critiqués. Pourtant, cela ne l’a pas empêché de disputer le tournoi avec le brassard autour du bras et sans être contesté, ce qui pourrait confirmer la théorie d’une sélection commandée par la fédération.





"Je dois choisir des joueurs en qui j'ai confiance", justifie son sélectionneur

Interrogé sur les raisons de sa convocation pour cette Coupe du monde, son sélectionneur José Peseiro ne s’est pas étendu sur le sujet. "Je l'ai choisi parce que c'est un grand défenseur, il y a des joueurs du même niveau, mais je dois choisir des joueurs en qui j'ai confiance", s'est-il brièvement justifié.