Coupe du monde U20 : le Sénégal éliminé en phase de poule

L'aventure en Argentine s'est arrêtée prématurément pour l'équipe nationale sénégalaise des moins de 20 ans. Les hommes de Malick Daf, qui avaient absolument besoin d'une victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale, ont été tenus en échec par la Colombie sur le score de 1-1. Malgré une avance au score pendant une grande partie de la rencontre, Pape Demba Diop et ses coéquipiers n'ont pas réussi à tenir le coup.



C'est Mamadou Lamine Camara qui a ouvert le score pour le Sénégal. Le longiligne milieu de terrain a profité d'une énorme erreur de la défense colombienne pour marquer d'un plat du pied précis à la 30ème minute. En seconde période, les Lionceaux ont eu plusieurs occasions de se mettre à l'abri, mais la chance ne leur a malheureusement pas souri. Les Colombiens, déjà assurés de terminer à la première place du groupe, ont finalement égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Oscar Cortés à la 95ème minute.



Avec seulement deux points au compteur, le Sénégal, demi-finaliste en 2015, huitième de finaliste en 2017 et quart de finaliste en 2019, connaît une cruelle élimination dès la phase de poule de cette compétition. Une déception immense pour les joueurs, le staff technique et les supporters sénégalais qui espéraient voir leur équipe réaliser une belle performance dans cette Coupe du monde U20.