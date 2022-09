Coupe du monde : un héros de l’aventure camerounaise forfait

Bouna Sarr ne disputera pas la première Coupe du monde de sa carrière à la fin de l'automne (20 novembre-18 décembre). Le joueur du Bayern Munich, âgé de 30 ans, va être opéré ce mardi d'un genou, pour réparer son tendon rotulien.



Le latéral droit souffre d'une gêne récurrente et douloureuse qui le handicape depuis deux bonnes saisons. Après avoir disputé seulement cinq matches de Bundesliga la saison dernière au Bayern Munich, il n'a pas joué la moindre minute cette année.



L'ancien Marseillais ne retrouvera pas les terrains avant début 2023 et ne disputera pas le mondial avec le Sénégal. Celui qui compte 13 sélections avec les Lions de la Teranga était titulaire sur le flanc droit de la défense lors de la dernière CAN victorieuse, en début d'année 2022.