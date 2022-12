Coupe du monde : Une pétition ouverte pour rejouer la finale

Pétition pour rejouer le match entre l'Argentine et la France

Une défaite qui passe mal ! La 22e édition de la Coupe du monde a vu l’Argentine l’emporter sur la France au bout d’un match épique. À l’issue des prolongations, les deux équipes se neutralisaient sur un score de 3 buts partout. Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les deux nations et voir l’Albiceleste remporter le trophée.





Mais une semaine plus tard, bon nombre de supporters français ne semblent pas être remis de cette désillusion. Ils déplorent surtout l’arbitrage du Polonais Szymon Marciniak sur plusieurs faits de jeu.





Ainsi, une pétition pour rejouer le match a été ouverte et a déjà récolté plus de 199 000 signatures. "L'arbitrage était totalement vendu. Il n'y a jamais eu penalty + faute sur Mbappé sur le 2e but !!! Signez et partagez en masse pour que le match soit rejoué !", mentionne la description de la pétition.