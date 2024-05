Coupe du Roi d'Arabie saoudite : Koulibaly remporte le trophée devant Sadio Mané.

Sacré champion du championnat saoudien, Al Hilal de Koulibaly affrontait ce vendredi Al Nassr de Sadio Mané en finale de la Coupe du Roi. Ce duel entre Sénégalais a tourné en faveur de Kalidou Koulibaly, qui s’est imposé aux tirs au but. Dans une rencontre très heurtée, le capitaine des Lions a été expulsé à la 90e minute pour cumul de cartons. Mitrovic a ouvert le score à la 7e mn.