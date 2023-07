Coupe du Sénégal : Le Stade de Mbour en demi-finales, Jaraaf élimine l'AS Pikine en 8es

Le Stade de Mbour s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal. L'équipe phare de la ville de Mbour a battu les HLM de Dakar en quarts de finale aux tirs au but (5-4), après un match nul à la fin du temps réglementaire. Le Stade de Mbour a ouvert le score sur penalty, mais les Hlmois ont rapidement égalisé. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Dans cet exercice, les Mbourois se sont montrés plus adroits en marquant 5 penalties contre 4 pour leurs adversaires.

Déjà qualifié en finale de la Coupe de la Ligue où il affrontera le Teungueth FC, le Stade de Mbour est la troisième équipe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe nationale, rejoignant ainsi le Guédiawaye FC et Amitié FC.





Dans un match en retard comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal, le Jaraaf a éliminé l'AS Pikine (1-1, 4-3 TAB). Menés au score pendant une grande partie du match, les Médinois ont réussi à égaliser dans les ultimes secondes du match (90+5) pour ensuite s'imposer aux tirs au but.





Avec cette victoire, le Jaraaf affrontera l'AJEL de Rufisque en quarts de finale retard pour déterminer l'équipe qui complétera le carré d'as des demi-finales.