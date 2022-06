Coupe du Sénégal U17 : Génération Foot surclasse Oslo (3-0)

La petite catégorie était à l’honneur cet après-midi à Thiès. Le stade Lat Dior a été le cadre de la finale de la coupe du Sénégal U17 entre Génération Foot et Oslo. Et c’est le club formateur de Sadio Mané qui a pris nettement le dessus en s’imposant sur le score de 3-0.



Après dix minutes de jeu très disputées, Amara Diouf ouvre le score et permet à Génération Foot de prendre les commandes.



Les poulains d'Aly Malé vont tenter de revenir très vite dans la partie, mais en vain. La défense de Génération Foot veille au grain. Oslo ne parvient pas à trouver la faille, malgré quelques belles tentatives.



Génération Foot conserve son avantage à la pause.



De retour des vestiaires, Génération Foot est déterminée à tuer le match . Chose faite par l’entremise de Serigne Saliou Faye qui permet aux grenats de faire le break.



L'équipe de Déni Biram Ndao continue de dérouler sans être inquiétée.



De son côté, le coach d’Oslo tente bien quelques coups tactiques, mais sans succès. Au contraire, Matar Sylla alourdit la marque à la 80ème minute.



Le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.