[La tanière des footeuses] Courani Diarra : « J'aimerais tellement que le Maroc accède aux demi-finales »

Courani Diarra,Journaliste

La coupe du monde masculine de football a débuté le 20 novembre dernier au Qatar, un sport universel et sans genre. Seneweb vous propose une série d’interviews de femmes tout au long de la compétition au-delà des stéréotypes.

Courani Diarra est une journaliste-consultante. Cette ancienne rédactrice en chef d'un site sportif panafricain est une footeuse dans le sang. Une passion transmise par sa famille. Le terrain est balisé par son défunt oncle, Bamba Diarra. Ce dernier a joué pour le Jaraaf et l'équipe nationale avant de s'expatrier. A la maison, il y avait deux camps: les "Jaraafmen" et les "JAmen". Mais la flamme de son amour pour le ballon rond a été alimentée par son assiduité à la Bundesliga à travers les programmes Transtel du dimanche après-midi sur l'ORTS d'alors, la lecture des magazines Onze et France Football. Elle n’hésitait pas à rivaliser avec son frère et ses amis pour avoir le plus bel album Panini avec les Tigana, Rummenigge, Beckenbauer, Marius Trésor, Platini... Courani Diarra a baigné tout au long de sa vie dans un univers où le football a joué un rôle clef à travers le temps.

Nous ne voyons pas beaucoup de femmes sur les plateaux pour analyser ou même commenter. Comment expliquez-vous ça ?

Les femmes ne sont pas invitées parce que les animateurs des émissions sportives ne les appellent pas. Il y a des footballeuses qui peuvent analyser le jeu de leurs camarades hommes et des journalistes sportives aguerries capables de commenter des matchs tout comme leurs confrères. L'évolution vient déjà naturellement. Et puis, cette génération de l'équipe nationale a attiré de nombreuses jeunes femmes journalistes à couvrir ses sorties.

“La sélection nationale du Sénégal était très attendue au Qatar, peut-être un peu au-delà de ses capacités du moment”

L'équipe nationale du Sénégal s'est inclinée en huitièmes de finale face à l'Angleterre. Quelle analyse faites-vous du parcours des lions?

La sélection nationale du Sénégal était très attendue au Qatar, peut-être un peu au-delà de ses capacités du moment. Elle a subi des coups du sort (le forfait de Mané, la blessure de Kouyaté et la suspension de Gana) mais a su se montrer intelligente dans le jeu en s'adaptant à chaque fois. Malheureusement, les Lions sont tombés sur des Anglais qui en voulaient plus et qui étaient surtout plus tactiques.

Vous dites que les Lions sont tombés sur des Anglais qui en voulaient plus et qui étaient surtout plus tactiques. Comment jugez-vous la performance d'Aliou Cissé ?

Aliou Cissé a bien tiré son épingle du jeu même si l'aventure s'est arrêtée en 8es. Il est clair qu'après le sacre continental, il était vu comme un grand Manitou mais je crois fondamentalement qu'il est en train d'effectuer un travail de longue haleine. Il serait un Deschamps bis s'il avait pu gagner la Coupe du Monde, quoique! Didier Deschamps dirige les Bleus depuis 10 ans. Cissé a encore de la marge et ce n'est pas un homme pressé. Il a des cartes à abattre pour garder la Coupe d'Afrique et ramener les Lions au Mondial en Amérique. Son génie sera alors de construire une équipe plus forte que celle qu'il a actuellement en main.

“Mon favori reste le Brésil si les Lions de l'Atlas devraient sortir de la compète”

L’aventure du Sénégal s’est arrêtée en huitièmes de finale. Mais une autre équipe africaine, le Maroc, a créé la surprise avec sa qualification historique pour les quarts. Quel regard portez-vous sur cet exploit?

Félicitations au Maroc mais la finalité est que la qualification aux quarts de finale pour les équipes africaines ne soient plus vues comme des faits inédits. En quoi l'Espagne mériterait de passer et non pas le Maroc ? N'oublions pas que le football met aux prises des professionnels qui comprennent les enjeux du jeu. Ils se rencontrent parfois dans les championnats et donc, ce mythe du mastodonte et du Petit Poucet est tombé. Même les pays pauvres mettent les moyens maintenant pour une bonne préparation de leurs équipes nationales. L'Afrique arrive !

Les quarts de finale sont prévus ce vendredi. Quelles équipes voyez-vous aller en demi-finale ?

J'aimerais tellement que le Maroc puisse accéder aux demi-finales! Mais le Portugal attend ce moment depuis si longtemps (2006 la dernière fois)... le Brésil, la France et peut-être l'Argentine qui aura beaucoup de mal à se défaire des Pays-Bas.

Quelle équipe voyez-vous aller jusqu'au bout dans cette coupe du monde inédite ?