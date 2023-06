Courtisé par l’Inter, Koulibaly refuse d’évoquer le sujet

Avant même la fin de saison en Premier League, l’avenir de Kalidou Koulibaly à Chelsea faisait l’objet de débats. Et un éventuel retour en Italie du défenseur sénégalais est souvent évoqué. En effet selon plusieurs informations, l’Inter de Milan voudrait s’attacher les services du capitaine des Lions.





Selon le célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, les clubs Anglais et Italien devraient avoir une réunion dans les prochains jours et l’Inter posera la question Koulibaly comme cible prioritaire, même s’il n’est pas le seul dossier à discuter.





Actuellement en regroupement avec la sélection sénégalaise, le capitaine des Lions a été interpellé sur son avenir. Mais l’ancien joueur de Naples a refusé de se prononcer sur ce dossier.