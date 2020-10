Courtois “sauveur”, Hazard “malchanceux”: la presse espagnole analyse le match des deux Diables

Match Real Madrid

Eden Hazard était ravi de retrouver les terrains, mais les exigeants médias espagnols ont rappelé que ses performances seront jugées de manière très critique, malgré son absence de rythme. La performance de Courtois a été, pour sa part, une fois de plus unanimement saluée.

“Deux équipes inférieures, le Shakhtar et le Borussia, ont poussé le Real au bord du gouffre. (...) Pour rejoindre les huitièmes de finale, le Real doit maintenant gagner les deux matchs contre l’Inter. Contre l’équipe avec laquelle il était censé se battre pour la première place de groupe. Maintenant, il s’agit pour les deux de rester en vie”, entame AS.





“Zidane a clairement son équipe de base pour les grandes occasions. L’équipe qui a débuté samedi au Camp Nou et qui a débuté mardi contre Mönchengladbach. Mais Vinicius n’est pas en forme. Alors qu’avant il pouvait se permettre de remplacer rapidement un joueur hors du coup, Zidane manque aujourd’hui de choix offensifs. À Hazard de changer la donne”.









“Juste au moment où Eden Hazard commençait à s’échauffer, Thuram a creusé l’écart, à l’affût après un arrêt de Courtois. (...) L’horloge tournait en faveur du Borussia, qui gagnait en confiance au fil des minutes. Le désespoir semblait prendre le dessus au Real Madrid. Et l’apport d’Eden Hazard a été inexistant”, poursuit le quotidien. “Le Real a finalement joué le tout pour le tout. Avec succès. Vous ne pouvez pas enlever au Real qu’il garde la foi, même quand il n’y a plus d’espoir.”





Dans l’évaluation des joueurs, AS a écrit: “Hazard revenait de blessure et n’a pas eu de chance: il a manqué une bonne occasion de réduire l’écart”. Concernant Courtois, “il n’avait aucune chance sur le premier but adverse. Sur le second, on ne peut pas lui en vouloir, même s’il a malencontreusement repoussé le tir de Plea sur Thuram. Il a également empêché le 3-0 grâce à une intervention cruciale”.





Courtois a sauvé le Real

Sport a noté comment Karim Benzema a repris vie après la montée au jeu d’Eden Hazard. “Comme si le grand attaquant du Real avait besoin du Belge à ses côtés.” Le quotidien catalan poursuit: “La meilleure nouvelle de la soirée pour le Real a peut-être été le retour d’Eden Hazard. Le retour d’un joueur qui offre à Zidane d’autres options. Courtois, pour sa part, se souviendra longtemps de ce match. Il a vu les deux premières tentatives de Gladbach faire mouche. Après cela, il a permis au Real de ne pas sombrer dans le ridicule”.





Mundo Deportivo, a vu comment “le Real est miraculeusement passé près d’un autre drame sur la scène européenne”. Le journal catalan souligne le rôle particulier du Courtois. “Quand le Real a pris des risques offensivement, il a été une fois de plus le sauveur de la Maison Blanche. Zidane a aussi fait appel à Hazard. Ce n’était pas son jour car il a manqué une bonne occasion. Mais la vague d’optimisme qui soufflait sur le Real depuis le Clasico est déjà retombée”.





Marca, cet autre journal à l’esprit madrilène, évoque aussi le retour du capitaine des Diables Rouges. “La plus grande nouvelle après cette remontada a été le retour d’Eden Hazard. Zidane l’a étonnamment monté au jeu dès la 70e minute, lui permettant de faire sa première apparition de la saison. Il a tout de suite voulu être impliqué dans le jeu et s’est procuré une belle occasion”.