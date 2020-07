Courtois-Ramos-Benzema, le trio gagnant

Le trio gagnant du Real Madrid

Si le 34e sacre de champion d’Espagne du Real Madrid, engrangé jeudi soir, est d’abord l’œuvre de l’architecte Zinedine Zidane, il est aussi symbolisé par un trio qui a brillé sur les pelouses ibériques. Thibaut Courtois, Sergio Ramos et Karim Benzema ont apporté une pierre non-négligeable à l’édifice construit tout au long de la saison par le Real. Retour sur leur saison exceptionnelle en chiffres.





Karim Benzema, dans le rôle de la super star





Le Real avait souffert pour sa première saison sans Cristiano Ronaldo, et les supporters madrilènes attendaient d’Eden Hazard qu’il endosse le costume de la super star. Le corps du Brainois en a décidé autrement, mais Karim Benzema qui s’en est chargé. Gestes techniques splendides, buts (21) et assists (8) à la pelle: le Français est passé de l’ombre de Cristiano Ronaldo à la lumière d’un candidat crédible au titre joueur de la saison en Liga.





Sergio Ramos, le patron





Mais cette récompense individuelle, Benzema pourrait la disputer à l’un de ses coéquipiers. Capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos a parfaitement assumé son rôle de leader cette saison en Liga. Patron de la meilleure défense d’Espagne, l’international espagnol a, grâce à son jeu de tête et son sang froid sur penalty, aussi sorti le Real de plusieurs mauvais pas à la faveur de ses dix buts inscrits en championnat. Devenu meilleur défenseur-buteur de l’histoire de la Liga (67 buts), Sergio Ramos a peut-être, à 34 ans, disputé la meilleure saison de sa carrière. “C’est le moteur de cette équipe”, insistait d’ailleurs Zinedine Zidane, jeudi soir.





Thibaut Courtois, l’indestructible





Le match de jeudi soir suffirait à résumer la saison de Thibaut Courtois dans les cages du Real. Victime d’un sérieux choc à la tête à l’heure de jeu, Thibaut Courtois n’a pas bronché, il s’est relevé et il a sauvé la victoire du Real dans les arrêts de jeu. À l’image d’un gardien qui a pris de nombreux coups (au sens figuré du terme) depuis son arrivée à Madrid et qui a fini par faire l’unanimité autour de lui.