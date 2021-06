Covid-19 : 1 décès et 25 nouveaux tests positifs dont 17 cas communautaires et 8 cas graves

Point du Jour des Tests de Covid-19

Selon les résultats des examens virologiques inscrits dans le communiqué n°470 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur un échantillon de 1 326 tests effectués, 25 cas sont revenus positifs. Ce qui donne un taux de positivité de 1,89 %, ce lundi 14 juin.





Ces nouveaux malades proviennent de 8 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 17 cas communautaires dans les zones, à savoir Maristes, cité Aïnoumady, cité Sonatel, Dakar-Plateau, Grand-Yoff, Guédiawaye, Gueule-Tapée, Keur Massar, Liberté 6, Médina, Parcelles-Assainies, Point E, Rufisque, Thiaroye-sur-Mer, Saly et Thiès.









Les autorités sanitaires ont déploré 1 décès lié à la Covid-19, enregistré hier dimanche 13 juin.





De plus, 8 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.









En outre, le ministère de la Santé et de l’Action sociale renseigne que 55 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Non sans faire remarquer que l’état de santé des autres malades est stable.









Depuis le 2 mars 2020, début de cette pandémie au Sénégal, 42 023 cas positifs au coronavirus ont été notifiés dont 40 591 guéris, 1 155 décédés, 1 évacué (finalement mort en France). Donc, ils sont 276 malades à être sous traitement.





Par ailleurs, 477 957 personnes sont vaccinées, depuis le 23 février dernier.