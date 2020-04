Covid-19 : Adebayor promet de ne pas donner un centime

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux footballeurs européens ont fait des dons pour aider les personnes dans le besoin.







Confinés chez eux depuis la mi-mars, à cause de la pandémie de coronavirus, les acteurs du football ont globalement eu le cœur sur la main. De grands joueurs comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ont donné de l’argent ou fait des gestes envers des personnels soignants ou des hôpitaux de leurs pays. Tout le monde se mobilise à sa façon, dans cette période totalement inédite. Malgré une générosité assez suivie dans le monde du football, certains ont décidé de ne pas agir, malgré une situation financière plutôt confortable. C’est notamment le cas d’Emmanuel Adebayor, qui a annoncé qu’il ne ferait aucun donc pour lutter contre le Covid-19.





« Je fais toujours les choses selon les désirs de mon cœur et non selon les dires des autres. Je suis désolé que les gens me comparent à Samuel Eto’o et Didier Drogba en me demandant pourquoi je n’ai pas de fondation ou pourquoi je ne fais pas de dons, comme si j’étais celui qui a amené le coronavirus au Togo… Je ne suis ni l’un ni l’autre, je suis moi Sheyi Emmanuel Adebayor. Un petit conseil les gars concernant les dons, je n’en ferai pas. Tout est clair et très simple. Merci et bonne journée », a balancé, dans un Facebook Live, l’attaquant du Club Olimpia (Paraguay), qui ne s’estime donc pas concerné par les problèmes actuels. Chacun est bien évidemment libre de donner ou non pour aider à la lutte contre la pandémie de Covid-19, comme c'est le cas pour toute la maladie ou problème grave dans le monde, mais il y a une manière de le faire savoir également. Et pour le coup, on a connu Emmanuel Adebayor beaucoup moins maladroit.