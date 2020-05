Covid-19 : Avenir Foot offre des packs alimentaires et des masques

L’équipe d’Avenir Foot pensionnaire de National 2 (4-ème division), a remis, vendredi, des packs alimentaires et des masques à des populations, a appris l’APS auprès du responsable administratif du club, Adama Samb.



"A notre petit niveau, nous avons joué notre partition pour prendre part à ce bel élan de solidarité dont notre pays a su faire montre durant cette pandémie" du coronavirus, a-t-il indiqué.

Avenir Foot a voulu à travers ce don de "150 packs alimentaires constitués de poulets, pommes de terre et oignons et des masques de protection, venir en appoint aux populations face aux conséquences de la pandémie et dans cette période de fête", a ajouté le directeur administratif du club, en présence de son coordinateur sportif, Moussa Badiane, ancien attaquant international.

"Par ce geste, nous espérons pouvoir soulager un peu certains de nos voisins qui vivent dans l’environnement immédiat du club", a dit Samb, émigré pendant une vingtaine d’années en Belgique.

"Avec Saliou Fall, le président, nous avons décidé de mettre la main à la pâte pour ériger un club moderne du 21-ème siècle dans les Sicap", a dit le dirigeant.

Le président du club, Saliou Fall a informé dans un entretien téléphonique que "c’est sur fonds propres et grâce à notre partenaire numéro 1 du club, Gervais Martel, ancien président du RC Lens (France) que l’opération a pu voir le jour".

"Nous espérons renouveler la même opération lors du retour des élèves en classe le 2 juin et lors du début de l’hivernage en offrant des mousquetaires imprégnées pour lutter contre le paludisme", a ajouté le jeune dirigeant actuellement en Belgique.