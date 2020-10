Covid-19: En contact avec un joueur infecté, Maradona connaît ses résultats

En contact avec un joueur infecté au Covid-19, Diego Maradona, 59 ans, connaît le résultat de ses tests.







L'Argentin, qui dirige l'équipe de Gimnasia y Esgrima à La Plata, a été en contact avec le joueur Facundo Contin, testé positif au Covid-19 le vendredi.





El Pibe qui a connu de nombreux problèmes de santé a rassuré tout le monde sur sa page Facebook.





" Salut tout le monde, je voulais vous dire merci mon fils Diego Fernando, ma fille Jana, Veronica et moi, nous n'avons pas de Coronavirus. Je vous embrasse et merci beaucoup à tous ceux qui se sont souciés de notre état de santé. Et beaucoup de force pour tous ceux qui se battent !!!, a posté le légendaire numéro 10 sur sa page Facebook.