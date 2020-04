Covid-19 : Junior Sambia placé en coma artificiel

Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Junior Sambia. Le joueur de Montpellier, qui s’est plaint de problèmes respiratoires et de vomissements en début de semaine, a tout d’abord été admis en clinique à Castelnau-le-Lez avant que la situation ne se dégrade.





Intubé, il a été transféré au CHU de Montpellier en raison de symptômes de plus en plus violents, pour un traitement plus adapté. Placé en réanimation, le joueur du MHSC et a été mis sous coma artificiel et son test au Covid-19 s’est bien révélé positif, affirme RMC ce vendredi midi.