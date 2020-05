Covid-19 : La CAF anticipe le paiement des primes dues aux clubs (communiqué)

La Confédération africaine de football (CAF) annonce avoir décidé d’anticiper le paiement de la dernière tranche des primes dues pour les clubs participant à ses compétitions Interclubs pour la saison 2019-2020 en raison des conséquences du Covid-19, indique un communiqué publié sur son site officiel.



"L’initiative qui a d’ores et déjà démarré a pour but de réduire la charge financière des 32 clubs ayant atteint les phases de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF au cours de cette période critique", ajoute la même source.

"Les clubs recevront leurs paiements sur la base des montants établis pour chaque compétition de la phase initiale aux quarts de finale avant la suspension des deux compétitions pour une période indéfinie en raison du Covid-19", précise la CAF.

Si le minimum garanti pour les clubs participant à la Ligue des champions est de l’ordre de 550.000 dollars (333.558.500 francs) pour la Coupe de la CAF, il est de 275.000 dollars (166.779.250 francs), informe l’instance dirigeante du football africain.

Aucun club sénégalais ne fait partie de ces équipes puisque depuis 2004, aucun club local n’arrive à intégrer la phase de groupes des compétitions Interclubs.

"La CAF sensible aux besoins de nos clubs, acteurs majeurs de notre football, a initié le paiement par avance de ces primes", a déclaré son président, le Malgache, Ahmad cité dans le communiqué.

En temps normal, les clubs reçoivent leurs primes pour les compétitions Interclubs à la fin de la saison, précise-t-on dans le texte.

En plus, l’instance dirigeante du football continental ajoute qu’elle "surveille de près l’évolution de la situation et travaille avec les autorités compétentes y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d’évaluer l’impact du virus sur le continent".

"En outre, des mesures relatives aux compétitions seront annoncées en temps opportun", souligne la CAF qui a reporté les demi-finales de ces compétitions Interclubs (Coupe de la CAF et de LDC) et aussi les éliminatoires de la CAN 2021.

Deux tours éliminatoires de cette édition de la CAN prévue en janvier prochain au Cameroun sur les six prévues, ont été joués.