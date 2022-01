Covid-19 : Le Senegal pourrait perdre le match contre Zimbabwe si…

La fédération sénégalaise de football [FSF] a fait le point sur la situation sanitaire au sein de la tanière à 48 heures du match contre le Zimbabwe, comptant pour la première journée du groupe B de la Can 2021 qui se déroule au Cameroun. Saliou Ciss, Pape Matar Sarr, Bamba Dieng, Mame Baba Thiam et Nampalys Mendy testés positifs, n’avaient pas encore fait le déplacement à Bafoussam.





Testés positifs, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Famara Diédhiou s'ajoutent à cette longue liste, renseigne le communiqué.

Pour rappel, le règlement dit que les équipes devront jouer si elles ont au moins 11 joueurs testés négatifs même si aucun gardien de but n'est disponible. Si l'effectif disponible venait à être inférieur à 11 joueurs, la sélection concernée perdra le match sur le score de [2-0].

COVID-19/CAN

Le point dans la "tanière"

"La Fédération sénégalaise de football (Fsf) informe qu’à la suite des tests Pcr obligatoires faits ce samedi 08 janvier 2022, soit 48 heures avant le match officiel Sénégal vs Zimbabwe et comptant pour la première journée du groupe B de la Can Total Energies Cameroun 2021, les résultats de trois joueurs (Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Famara Diédhiou) et d’un membre de l’encadrement technique sont revenus positifs. Ces cas s’ajoutent à ceux de cinq autres joueurs testés positifs et qui n’avaient pas encore fait le déplacement à Bafoussam (Saliou Ciss, Pape Matar Sarr, Bamba Dieng, Mame Baba Thiam et Nampalys Mendy) ainsi que quatre autres membres de l’encadrement.

La Fsf rappelle par ailleurs que Mamadou Ndiaye Loum a pu rejoindre la tanière ce samedi après-midi après un test Pcr négatif, pendant qu’Alfred Gomis testé négatif aussi est attendu à Bafoussam ce dimanche.

Fait à Bafoussam, le 08 janvier 2022

Le secrétaire général

Victor Seh Ciss"