Covid-19 : Les nouvelles restrictions ne visent pas à bloquer les activités sportives (ministre)

Le ministre des Sports, Matar Bâ, dit comprendre les réactions suscitées dans le monde sportif par les nouvelles mesures de restriction visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, assurant que l’interdiction des regroupements était guidée par la volonté de protéger davantage les populations.







‘’Je comprends parfaitement la réaction du monde du sport par rapport à cette sortie mais il faut comprendre que l’arrêté du ministre de l’intérieur ne veut pas dire arrêter ou bloquer la pratique du sport’’, a expliqué Matar Ba recevant des journalistes. Le ministère de l’Intérieur vise la protection des populations et vu sous cet angle, on peut trouver des solutions en ayant en tête de respecter les dispositions qui y sont édictées, a retenu le chef du département des sports.





Pour freiner la seconde vague de Covid-19, le ministre de l’Intérieur a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les services de l’administration publique, quel qu’en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public.Les rassemblements sont également interdits sur les plages, les terrains de sport, les espaces publics et les salles de spectacle, a indiqué le ministère de l’Intérieur la semaine dernière.





Tout le monde est interpellé mais aussi il faut comprendre que les discussions vont continuer avec le ministère de l’intérieur, les fédérations et groupements sportifs, a ajouté M. Ba. Matar Ba rappelle que le département des sports avait déjà anticipé la reprise des activités sportives en organisant un séminaire dans ce sens à l’Arène nationale.





‘’Il est important de s’adapter avec cette nouvelle vague, on ne peut pas rester indifférent’’, a-t-il insisté appelant à de larges discussions pour trouver une solution. ‘’Je peux comprendre les présidents de fédérations et de clubs qui ont envie de retourner au sport mais aussi nous sommes certains que nous pouvons compter sur leur compréhension pour que les mesures barrières soient respectées’’, a-t-il dit.





‘’Nous devons faire tout pour que quand il faudra aller à la reprise du sport que les conditions soient réunies’’, a-t-il par ailleurs ajouté. En ce temps de Covid-19, pour la pratique du sport, il faut en plus des mesures barrières respecter une série de mesures comme faire des tests, a-t-il retenu s’interrogeant sur les possibilités des clubs et des groupements sportifs de faire ses tests.





‘’Il faut des moyens financiers conséquents et c’est pourquoi, j’ai évoqué la nécessité de discuter avec les ministères de la Santé et de l’Intérieur’’, a-t-il plaidé évoquant la nécessité de poser ce cas devant ses collègues ministres pour trouver la meilleure solution. Matar Ba se dit optimiste pour trouver une solution qui fera l’affaire de toutes les parties appelant le monde sportif à continuer de se mobiliser dans la lutte contre la pandémie et sa propagation.