COVID-19, matchs ratés, Derby contre Everton... : Sadio Mané se confie

Pour Sadio Mané, il n'y a pas une meilleure reprise qu'un derby. L'attaquant de Liverpool qui a été testé positif il y a une dizaine de jours, est très excité de rencontrer le leader de la Premier League, Everton, pour ce qui sera le 237e derby de la Merseyside .Liverpool se déplace à Goodison Park, ce samedi, à 11 h 30, pour défier le voisin Everton.Testé positif au COVID-19 au début du mois, Sadio Mané est maintenant apte et impatient de refouler les pelouses."Vous ne pouvez pas vous attendre à une meilleure situation que ça ! Nous savons ce que représente le derby de Liverpool et c'est toujours difficile de rencontrer Everton à l'extérieur. Je suis excité tout comme mes coéquipiers et les fans. On est impatients..." déclare l'attaquant sénégalais dans un entretien avec Liverpoolfc.com.Sadio Mané qui a raté la défaite (7-2) à Aston Villa et le revers en match amical du Sénégal avec le Maroc (3-1) se sent heureux de pouvoir revenir."Ce fut un moment vraiment très difficile pour moi, la situation actuelle est un peu compliquée. Quand j'étais positif, j'ai été surpris parce que je ne sais pas comment je l'ai eu. J'ai essayé de récupérer aussi vite que possible et finalement je suis de retour et je suis vraiment heureux. ", affirme Mané.