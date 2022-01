Covid-19 : Trois Lions et 6 membres du staff contrôlés positifs

A moins de 5 jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des nations (Can), Omicron continue de se propager dans la tanière.



En effet, après Cheikhou Kouyaté et Alfred Gomis bloqués en Europe pour cause de Covid-19, trois autres Lions ont été contrôlés positifs, mardi soir. Il s'agit de Papa Matar Sarr, Nempalis Mendy et Mame Bamba Thiam, sleon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), qui informe que six autres membres du staff technique sont aussi positifs.



Ces derniers étaient donc les cas suspects qu'avait soupçonné le staff médical de l'équipe du Sénégal peu après le départ pour le Cameroun.



D'ailleurs, d'après la Fsf, ’’cette situation a naturellement entrainé le report du départ ce mercredi 05 janvier à10 heures, par vol spécial affrété par l’état du Sénégal pour acheminer la délégation à Douala (Cameroun)’’.





’’Tenant compte de ces cas positifs et asymptomatiques’’, la FSF assure avoir ’’pris toutes les dispositions pour la prise en charge effective des personnes concernées en attendant la négativation de leurs Tests RT PCR avant de pouvoir les acheminer vers Bafoussam dans les meilleures conditions’’, ajoute le communiqué.