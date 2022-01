Covid et CAN : A trois jours de son premier match, le Gabon retient son souffle pour Aubameyang et Lemina

Covid dans la sélection Gabonaise

A deux jours de l’ouverture de la CAN 2021, le Covid-19 continue toujours de faire des ravages dans les sélections avec des contaminations tous azimuts. Après le Sénégal et la Gambie, la sélection gabonaise a été touchée à son tour par le virus avec l’infection de deux joueurs. Et non des moindres, car il s’agit du capitaine Perrie-Emerick Aubameyang et de l’expérimenté milieu de terrain Mario Lemina. Ils ont été contrôlés positifs à leur arrivée au Cameroun. Les deux joueurs avaient déjà créé la polémique mercredi lorsqu’ils sont allés en boîte de nuit. Leur participation à la première rencontre du Gabon est donc incertaine. Pour rien arranger dans la perspective du premier match contre les Comores, le coach adjoint Yalla Anicet a aussi été testé positif. Ces cas s'ajoutent à celui du buteur Aaron Boupendza, lui aussi infecté. Ces nombreuses infections des cadres de l’équipe risquent de chambouler les plans du Gabon pour son premier match.