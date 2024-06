Crise football camerounais : Antoine Bell annonce des sanctions du président Paul Biya

Joseph Antoine Bell a annoncé des sanctions du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, lors d’une émission sur Équinoxe TV, à la suite du bras de fer entre la Fecafoot et le ministère des Sports au sujet du staff de l’équipe nationale.













“Ne vous attendez pas à ce que le chef de l'État se mêle des querelles tous les jours. Il a parlé. Il jugera tranquillement qui écoute, qui sait comprendre, qui ne sait pas comprendre. Quand il reviendra, ce sera pour frapper“, a déclaré le double champion d’Afrique (1984, 1988).













“Tous ceux qui parlent de cette affaire, qu'ils soient ministre ou simple citoyen, disent respecter le chef de l'État. Or, le 10 février 2024, le chef a dit ce qu'il avait à dire et dans ce qu'il avait à dire, il a donné les causes en disant que c'est l'indiscipline et le manque d'organisation ainsi que l'état de la situation. Puis, il a dit que pour la solution, il a donné des instructions fermes au gouvernement et principalement au ministère des Sports. Dans tout ça, vous remarquerez qu'il n'a pas cité la Fecafoot”, ajoute-t-il.