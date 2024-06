Crise profonde au sein du football camerounais : Les Lions Indomptables toujours sans équipements

Les éliminatoires du Mondial-2026 s'annoncent compliquées pour le Cameroun. Sur fond de crise entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique (MINSEP) et la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), les Lions Indomptables se retrouvent en mauvaise posture, à quelques jours de leurs matches contre le Cap-Vert et l’Angola, prévus les 8 et 11 juin à Yaoundé et à Luanda.







Depuis l'exclusion de l'équipe nationale du Cameroun par le MINSEP, la FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o, a pris une décision radicale : retirer tous les équipements des Lions Indomptables.





Selon la FECAFOOT, aucune demande officielle n'a été formulée jusqu'à présent par le personnel imposé par le ministre Narcisse Mouelle Kombi pour fournir ce matériel. Les images des joueurs de l'équipe nationale se promenant aux abords du Hilton vêtus de vêtements civils ont fait le tour des réseaux sociaux depuis le lundi 3 juin. Ces scènes ont soulevé de nombreuses questions concernant la disponibilité des équipements pour les Lions Indomptables. Les joueurs, habitués à arborer fièrement les couleurs nationales, se retrouvent dans une situation inédite.





Des sources proches de la FECAFOOT ont expliqué que l'organisation n'avait reçu aucune "demande formelle", c'est-à-dire aucun document écrit pour la mise à disposition des équipements nécessaires à l'équipe en place. Cette déclaration vise à justifier l'absence des équipements, pointant du doigt un manque de communication formelle de la part des autorités ministérielles.





La crise entre le MINSEP et la FECAFOOT ne cesse de s'intensifier, mettant en péril la préparation et la performance des Lions Indomptables. Les tensions entre les deux institutions remontent à plusieurs mois, mais cette dernière mésaventure met en lumière les effets concrets de ce conflit sur les joueurs et le staff technique.





Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a exprimé sa frustration face à cette situation, soulignant l'importance de la formalité et de la communication officielle dans les échanges entre les différentes parties prenantes. D'un autre côté, le ministre Narcisse Mouelle Kombi n'a pas encore commenté publiquement la situation, laissant les supporters et observateurs du football camerounais dans l'incertitude.





Alors que les Lions Indomptables s'apprêtent à disputer des matches cruciaux, l'absence d'équipements adéquats risque de nuire à leurs performances. Les supporters, inquiets, espèrent une résolution rapide de cette crise afin que l'équipe puisse se concentrer sur l'essentiel : le terrain.