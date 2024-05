Cristiano Ronaldo à 39 ans figure sur la liste du Portugal : Dernier tour de piste pour l'Euro 2024

Cet été, Cristiano Ronaldo, l'icône du football portugais, est appelé à disputer son sixième et probablement dernier Euro. À 39 ans, le légendaire attaquant fait partie des 26 joueurs sélectionnés par le Portugal pour participer à l'Euro 2024 en Allemagne. Cette convocation marque un chapitre important de longévité et de dévouement au sport.





En effet, la présence de Ronaldo dans l'équipe n'est pas seulement symbolique. Elle est stratégique. Le quintuple Ballon d'Or apporte avec lui une richesse d'expérience inégalée qui sera cruciale pour encadrer la nouvelle génération de joueurs portugais. Parmi eux, des talents prometteurs comme Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes, Joao Neves, Gonçalo Ramos et Francisco Conceição, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 20 ans.





"Ronaldo a été un mentor sur et en dehors du terrain, et son influence pourrait s'avérer déterminante pour ces jeunes joueurs en quête de gloire. Son rôle, bien que probablement limité en termes de minutes de jeu, sera de fournir une stabilité émotionnelle et tactique à l'équipe".









Lors de la dernière Coupe du monde, Ronaldo a démontré qu'il pouvait encore faire la différence en jouant des minutes décisives. Il est attendu qu'il adopte un rôle similaire lors de cet Euro, où son expérience et son flair pour les moments importants seront mis à profit par l'entraîneur. Que ce soit pour maintenir un avantage, changer le cours d'un match ou simplement inspirer ses coéquipiers par sa présence, Ronaldo reste un atout inestimable.





L'équipe portugaise aborde cette compétition avec de grandes ambitions. Avec Ronaldo en tête, elle se positionne parmi les favorites aux côtés des géants européens comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Le mélange de vétérans et de jeunes talents offre une dynamique intéressante, capable de surprendre les adversaires et de conquérir le titre qu'il avait gagné en 2016 .









"Un dernier chapitre émouvant"





Pour Ronaldo, cet Euro représente bien plus qu'un simple tournoi. C'est une opportunité de clôturer une carrière internationale exceptionnelle sur une note haute, entouré de coéquipiers qu'il a vu grandir et auxquels il a tant apporté. Chaque minute passée sur le terrain sera imprégnée de l'héritage d'un joueur qui a redéfini les standards du football mondial.