Cristiano Ronaldo critiqué, le Real est choqué

Pointé du doigt pour son comportement avec le Portugal, Cristiano Ronaldo n’est pas épargné pendant la Coupe du monde 2022. Le traitement infligé à l’attaquant étonne du côté du Real Madrid, où l’entraîneur Carlo Ancelotti l’a toujours jugé irréprochable.







Cristiano Ronaldo avait sûrement rêvé d’un autre Mondial. Après quatre matchs disputés, l’attaquant du Portugal reste bloqué à un but. Le penalty inscrit face au Ghana (victoire 3-2) lors de la première rencontre ne peut pas suffire à son bonheur. Pas plus que les critiques subies à cause de son comportement. Pour rappel, CR7 a débuté le huitième de finale contre la Suisse (6-1) sur le banc. Sans doute une sanction de la part du sélectionneur Fernando Santos.









Ces problèmes en interne s’ajoutent aux tensions déjà provoquées par Cristiano Ronaldo à Manchester United. Pourtant, du côté du Real Madrid, son ancien entraîneur Carlo Ancelotti garde le souvenir d’un joueur irréprochable. « Je ne sais pas, peut-être qu'il se sent encore jeune parce qu'il va bien, il obtient les réponses qu'il cherche dans son corps. Il a toujours pris soin de son corps au maximum, a confié l’Italien au Corriere dello Sport. Cependant, la concurrence est devenue rude. Au Portugal, un joueur comme Rafael Leão commence sur le banc des remplaçants. »





Ancelotti ne comprend pas