Cristiano Ronaldo justifie son choix

Un pont d’or pour une retraite dorée. Voici comment l’on pourrait résumer la signature de Cristiano Ronaldo dans le club d’Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le Portugais s’est engagé dans le pays du Moyen-Orient jusqu’en 2025 pour un salaire annuel de 200 millions d’euros. Alors que de nombreux fans et observateurs de la star portugaise déplorent sa destination jugée « exotique », le footballeur de 37 ans a tenu à les rassurer en conférence de presse ce mardi.







« Pour moi, ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Arabie Saoudite, indique-t-il. Je voulais un changement et, pour être honnête, je ne me soucie pas de ce que disent les gens. J’ai pris ma décision et j’ai la responsabilité de changer cela. Mais moi, je suis très heureux d’être ici et je sais que la ligue est très compétitive -les gens ne savent pas ça aussi- mais je le sais parce que j’ai vu beaucoup de matchs. Vous savez ce que je veux, je suis impatient de jouer et j’espère le faire après-demain (jeudi). Si l’entraîneur pense que c’est une bonne occasion. »





Avis aux amateurs de football saoudien -où tout simplement fans de CR7-, Al-Nassr affronte ce jeudi à 15h Al-Taï Sport Club pour le compte de la 12e journée de la Saudi pro league. Cette rencontre pourrait donc être le baptême du feu pour Cristiano Ronaldo.