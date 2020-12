Cristiano Ronaldo parle de sa relation avec Messi

Cristiano Ronaldo, vainqueur du Barça avec la Juventus (3-0) ce mardi soir en Ligue des champions, a évoqué sa rivalité avec Lionel Messi.« On est très content. On savait que c'était presque mission impossible, ça a été une mission compliquée mais on a bien joué. La clé, ça a été de bien rentrer dans le match, et à partir de là on a vu que c'était possible. Cela peut nous procurer de la confiance, on avait besoin d'une victoire comme celle-là contre une grande équipe comme le Barça.(Sur les penalties) Je ne sais pas, ce sont des décisions arbitrales, je ne veux pas parler des arbitres. Mais je crois que quand tu marques trois buts au Camp Nou, il n'y a aucun doute sur qui mérite de passer comme premier de groupe...(Messi ?) J'ai toujours eu une relation cordiale avec lui, on a partagé douze ou treize ans de remises de prix. Je ne l'ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Mais pour moi, il est comme toujours. Le Barça traverse un moment difficile, mais ça reste le FC Barcelone. »