Cristiano Ronaldo pourrait se relancer à Londres

Dans l’impasse à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bénéficier d’une porte de sortie un peu inespérée. D’après le Daily Mail, le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, serait déterminé à faire signer la star portugaise lors du mercato hivernal.



D’après le Daily Mail ce lundi, Chelsea et ses moyens financiers importants pourraient offrir à Ronaldo une porte de sortie dorée en Angleterre, et un avenir européen un peu inespéré. Proche de l’agent de la star portugaise Jorge Mendes, le propriétaire des Blues Todd Boehly serait en effet, selon le média anglais, toujours ouvert à l’idée de faire signer en janvier l’attaquant de 37 ans. Mis de côté ce week-end pour affronter… contre Chelsea (1-1)



MU serait de son côté disposé à laisser filer sa star gratuitement en janvier afin d’économiser les six derniers mois de son gros salaire, son contrat expirant en juin 2023.