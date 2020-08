Cristiano Ronaldo proche du PSG

Dans quelques semaines, nous repartirons de zéro, toujours avec de l'envie. Le choix final des joueurs ne dépend pas de moi, mais ils seront certainement toujours des joueurs de la Juventus », a prévenu le patron des Bianconeri, qui savait évidemment que Sarri allait être viré et remplacé par Pirlo. Mais quoi qu’il en soit, Cristiano Ronaldo est out de la Ligue des champions, et la star portugaise sait que si Andrea Pirlo est une légende du foot, il a tout à prouver comme entraîneur. Alors la tentation de partir cet été peut encore exister.





Et c’est dans ce climat que FootMercato affirme ce dimanche que CR7 a donné son feu vert à Jorge Mendes afin que ce dernier discute avec Leonardo d’un éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Les deux hommes se connaissent bien, l’agent de Cristiano Ronaldo ayant notamment permis à Keylor Navas de signer au PSG. Selon le média spécialisé, des discussions ont commencé sur ce sujet, et le directeur sportif brésilien du club de la capitale devrait rencontrer physiquement Jorge Mendes à Lisbonne lors du Final 8. Un tournoi au Portugal que Cristiano Ronaldo rêvait de jouer et de gagner. De quoi alimenter encore plus les rumeurs, et agacer le propriétaire de la Juventus qui de son côté compte sur la star portugaise.

Mardi dernier, France-Football avait provoqué un coup de chaud du côté de Turin en affirmant que l’hiver dernier Cristiano Ronaldo avait franchement envisagé de signer au Paris Saint-Germain. CR7 estimait alors que la Juventus ne pourrait plus lui permettre d’atteindre les sommets mondiaux, que ce soit dans la quête d’un Ballon d’Or ou d’une nouvelle Ligue des champions. Et cela est arrivé aux oreilles d’Andrea Agnelli, lequel s’est agacé de tout cela vendredi soir après l’élimination de son équipe par l’OL. « Cristiano Ronaldo est un pilier de la Juventus. Ce n'est pas sur un seul match qu'il faut tirer des enseignements sur la totalité de la saison.