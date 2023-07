CRISTIANO RONALDO TACLE LA MLS ET PLUSIEURS CHAMPIONNATS EUROPÉENS

En marge de la défaite d'Al-Nassr face au Celta Vigo lundi soir (0-5) en match amical, Cristiano Ronaldo a loué le championnat saoudien, le jugeant "meilleur que la MLS", où Lionel Messi vient de signer.







Il est celui qui a ouvert la voie. Première star du football à rejoindre l'Arabie saoudite en signant à Al-Nassr en décembre 2022 pour deux ans, Cristiano Ronaldo s'est rapidement intégré dans sa nouvelle équipe, dont il est devenu le capitaine sous les ordres de Rudi Garcia, avant que le technicien français ne soit limogé.





Après seulement quelques mois dans le pays du Golfe, le quintuple Ballon d'or est convaincu que la Saudi Pro League est un championnat d'avenir, alors que plusieurs têtes d'affiche ont rejoint ses rangs cet été (Benzema, Kanté, Brozovic, S.Fofana...). Le buteur portugais a également profité d'une conférence de presse après la défaite en amical face au Celta Vigo (0-5) pour se payer la ligue nord-américaine, qui vient d'enregistrer l'arrivée de Lionel Messi. "Le championnat saoudien est meilleur que la MLS. J'ai ouvert la voie à la ligue saoudienne, et maintenant tous les joueurs viennent ici", a-t-il rappelé.





Toujours pas de trophée avec Al-Nassr





Si une première vague de footballeurs internationaux est en train d'arriver cet été, CR7 est convaincu que ce ne sera pas la dernière. "Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie saoudite. Dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais." Une prise de position forte pour celui qui sort d'une saison mitigée avec Al-Nassr.