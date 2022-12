Cristiano Ronaldo va s’engager avec un club saoudien, un salaire record à la clé

Cristiano Ronaldo va s’engager avec un club saoudien

Cristiano Ronaldo, qui espère jouer jusqu’à 40 ans, aurait opté pour une retraite dorée plutôt qu’un dernier challenge sportif de haut niveau.





Le Portugal affronte ce mardi 06 décembre la Suisse pour les 8es de finale de la coupe du monde. Cristiano Ronaldo qui souhaite à jamais entrer dans la légende du football mondial devra se défaire de la Nati pour poursuivre son rêve.





Outre cette compétition, faudrait-il encore rappeler que le numéro 7 portugais est sans club. En effet, depuis la résiliation à l’amiable de son contrat avec Manchester United, l’homme aux 5 ballons d’or peut s’engager avec le club de son choix.