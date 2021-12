Dahra Djoloff : Le préfet suspend les « navétanes » après de violents affrontements entre supporters

En raison des violents affrontements survenus hier au stade Bassirou Sidy de Dahra lors de la rencontre entre les Asc Bokk Jom et Walidaan comptant pour les demi-finales de la zone B et soldée par une victoire sans appel de l'Asc Bokk Joom, sur le score de deux buts à zéro, le préfet du département de Linguère Latyr Ndiaye a sorti un arrêté pour suspendre les "navetanes" à Dahra jusqu'à nouvel ordre.



L'autorité administrative estime que ces affrontements survenus, constituent une réelle menace pour la sécurité des personnes et des biens. Il faut signaler qu'un arbitre a été lynché après des batailles rangées entre supporters des Asc Jubo et Rail qui ont fait plusieurs blessés. Les forces de sécurité sont intervenues hier lors des échauffourées entre supporters de Bokk Jom et de pour user de leurs lacrymogènes afin de disperser la foule.