Dakar honoré, Zidane sur la sellette, Fati attendu… Ce qu'il faut savoir sur ce 181e classico

En 180 confrontations en Liga, le Real Madrid n'a qu'une victoire de plus que son rival éternel (73 victoires contre 72 pour les Blaugranas et 35 résultats nuls). Le départ de Ronaldo vers la Juve sonne comme une nouvelle ère du classico. Mais, Leo Messi, meilleur buteur de l'histoire des classico (26) sera lui bien présent. Malgré ses velléités de départ en début de saison.







La porte pour Zidane ?





Sur le banc, la confrontation entre deux anciens acteurs du classico retiendra aussi l'attention. Si Koeman suscite l'espoir, le doute de voir Zizou rester à Madrid est sur toutes les lèvres. Koeman attendu pour redorer le blason du club blaugrana, essaye d'imposer sa patte même si la défaite lors du dernier match contre Getafe (0-1) a fait renaître certains doutes du passé. Du côté de la Maison Blanche, ce match sera plus que particulier pour Zidane qui serait sur la sellette d'après le média espagnol L’AS. Une contre performance ce samedi risquerait d'être fatale pour l'homme qui a remporté trois C1 d’affilée.





Ansou Fati et la jeune garde auront leur mot à dire





Sous la protection du Roi Messi, le Petit Prince Ansu Fati est en train d’émerveiller le monde en battant les records de précocité (plus jeune buteur de la Liga, de la C1 et de la Roja). L’espagnol d'origine Bissau-Guinéenne est le meilleur buteur du Barça en Liga (3 buts).





D’autres révélations du football moderne auront leur mot à dire. Du côté du Barça, on peut citer Sergio Dest, transfuge de l'Ajax ou encore Pedri.





De l'autre côté Vinicius Jr devenu le plus jeune buteur de l'histoire des classico la saison dernière, attirera l'attention tout comme Odegard ou en encore Rodrigo Goes.











Dakar choisie !

Partenaire de WWW.SENEWEB.COM , La Liga a choisi Dakar et le place du Souvenir pour accueillir l’un des 7 tapis rouges déroulés à travers le monde pour célébrer le classico.

Plus de 100 événements ont été organisés autour de ce 181e classico. Pour cette année, La Liga a déroulé le tapis rouge dans 7 endroits emblématiques à travers le monde pour célébrer le plus grand match de football du monde. Les 7 sites ont été sélectionnés pour leur prestige et leur passion, informe le communiqué de la Liga parvenu à Seneweb.

Ramata Thiam, déléguée du réseau mondial de la Liga est revenu sur le choix Dakar : « Le classico est le plus grand match du monde. Où mieux pour dérouler son tapis rouge qu’à Dakar qui est une ville pleine de vie, d'histoire et de passion ».

Le tapis a été déroulé le mercredi passé à la place du Souvenir et les autres villes choisies sont : New York (USA), Londres (Royaume-Uni), Sydney (Australie), Cartagène des Indes (Colombie), Dushanbe (Tadjikistan) y Delhi (Inde). Le Barça accueille le Real dans son antre du Camp Nou, ce samedi 24 octobre, à 14 h GMT.