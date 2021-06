Danemark : Christian Eriksen dans un état "stable" et "bon"

Christian Eriksen se rétablit après son arrêt cardiaque. (H. Mckay/Reuters)

Le directeur de la communication de la Fédération danoise a donné des nouvelles rassurantes de Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque, samedi, en plein match.





Victime d'un arrêt cardiaque samedi durant la rencontre opposant le Danemark et la Finlande, le milieu danois Christian Eriksen est dans un état "stable" et "bon" selon Jakob Hoeyer, le directeur de la communication de la Fédération danoise qui a donné des nouvelles du joueur. "Nous sommes en contact avec lui. Nous l'avons contacté hier et aujourd'hui (lundi). (Son) état est le même qu'hier, stable et bon", a indiqué Hoeyer.





Robertson : "Ils resteront des héros"

Par ailleurs, le capitaine de l'Écosse, Andy Robertson a qualifié de "héros" les coéquipiers d'Eriksen, saluant leur comportement à la suite du malaise du milieu et "la manière dont ils ont fait face à une situation qui aurait pu être déchirante pour eux".