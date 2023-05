Daniel Riolo fracasse Lionel Messi sur son passage au PSG

Connu pour ses avis tranchés, Daniel Riolo a une nouvelle fois fait parlé la poudre ce lundi. Dans l'After Foot, le journaliste a attaqué Lionel Messi en faisait le bilan famélique de l'Argentin au Paris Saint-Germain.







Lionel Messi devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été, et cela ne devrait pas attrister Daniel Riolo. Le célèbre journaliste RMC, de retour dans l'After lundi après une semaine d'absence, avait beaucoup de chose à dire pour son come-back. Et hier, il a particulièrement mis le doigt sur la Pulga.





"Tellement de gens ont dit que Messi était intouchable. Certains consultants aussi, il faudrait qu'ils m'expliquent. Messi a été insulté par les supporters du Barça après le 8-2 contre le Bayern(lors du Final 8 en Ligue des champions en 2020). Quand ça arrive au PSG, on dit que ce n'est pas bien, surtout quand ça vise Messi. [...] Le cirque continue au PSG. Ils tapent sur Messi, ils n'ont tapé sur personne avant. Sur Neymar, qui fait des trucs absolument incroyables depuis qu'il est au PSG, il n'y a jamais rien" a lancé Riolo sur les ondes de RMC.





Daniel Riolo descend l'argument statistique





Malgré ce constat argumenté, Daniel Riolo s'est également préparé aux éventuelles ripostes de ses détracteurs. Conscient que le champion du monde dispose de statistiques en sa faveur (31 buts, 34 passes décisives en deux saisons), le journaliste estime tout de même que c'est insuffisant.





"Jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien fait au PSG. Les ignorants qui ne parlent qu'en stats vont avancer quatre chiffres, quatre stats. Sa venue au PSG, c'est parce que c'est le seul club qui pouvait lui payer son salaire. Il n'est pas venu parce qu'il aimait le PSG ou Paris. Que les supporters n'aient pas d'amour particulier pour Messi, je peux comprendre. J'adore Messi en tant que joueur de foot, mais au PSG, il n'a rien fait" poursuit-il.





Riolo met en avant l'argument Ligue des Champions

Pour mettre encore plus en avant la déception Lionel Messi au PSG, le consultant joue la carte de ses performances en Ligue des Champions. Force est de constater que depuis son arrivée, Paris n'a pas passé de cap en C1, et a même regressé en sortant deux fois consécutivement en huitièmes de finale.





"Est-ce que pour les clubs qui vont loin en Ligue des champions et qui la gagne, ça existe un joueur qui ne court pas ? Pourquoi Messi aurait-il le droit ? On veut encore nous faire croire que ce n'est pas grave s'il ne court pas et si l'équipe joue comme ça. Il faut que l'équipe se mette à son service. Dans quel club ça existe ?" demandait-il réthoriquement.