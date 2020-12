Daniel Riolo: “Messi sera au PSG l’année prochaine”

Messi sera au PSG l'Année Prochaine

Le grand retour des rumeurs de transferts au PSG. Mercredi soir, Neymar a remis sur la table le cas Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain. "C'est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain”, a déclaré le Brésilien au micro d’ESPN.





Messi vers Paris ou Neymar vers Barcelone? Un nouveau feuilleton mondial prend forme, dans une période économique plombée par le coronavirus, qui a fait perdre plus de 100 millions d'euros au PSG, selon ses estimations.





"Je ne suis pas inquiet de l'avenir du PSG tant que son propriétaire qatarien garde sa stratégie de “soft power”. Même s'il est allé doucement cette année, je ne pense pas pour autant que le club a renoncé à l'idée d'acquérir des grands joueurs", avance Jean-Pascal Gayant, professeur d'économie à l'université du Mans, interrogé par l’AFP.





“Je suis très sérieux”





Et si ce grand joueur n'était autre que Lionel Messi? Après un été mouvementé où il a manifesté son désir de quitter la Catalogne, l’Argentin pourrait franchir le pas en 2021. City a souvent été cité comme possible destination, mais Paris est visiblement la piste la plus plausible si l'on en croit le journaliste Daniel Riolo qui s’est montré formel sur le plateau de RMC Sport. “Je suis très sérieux, Messi sera au PSG l’année prochaine “, a-t-il lancé avec conviction.