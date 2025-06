David Beckham anobli par le roi Charles III

L'ancien footballeur David Beckham a été fait chevalier par le roi Charles III, distingué pour ses services rendus à la société britannique, selon la liste des honneurs publiée vendredi.







"Je n'aurais jamais pu imaginer que je recevrais un tel honneur", a réagi David Beckham, qui a grandi dans l'est de Londres dans un milieu modeste. Charles III a également anobli l'acteur Gary Oldman et Roger Daltrey, le chanteur du groupe The Who, selon cette liste rendue publique à l'occasion de l'anniversaire officiel du roi, le 14 juin.