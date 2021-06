DE BRUYNE RÉVÈLE POURQUOI IL N’A PAS CÉLÉBRÉ CONTRE LE DANEMARK

Buteur décisif lors de la victoire contre le Danemark (2-1), Kevin De Bruyne a décidé de ne pas célébrer son but pour une raison logique.



Auteur d’une passe décisive pour T. Hazard et du but de la victoire, Kevin De Bruyne a réalisé une excellente performance contre le Danemark (2-2). Cependant, le milieu de terrain des Diables Rouges n’a pas souhaité célébré son but. Au micro de la RTBF, il a révélé pourquoi il n’a pas souhaité le faire.





Bel hommage pour Eriksen

« On peut être content. On savait qu’il y aurait des moments difficiles face au Danemark et devant ce public, avec tout ce qu’il s’est passé (avec Christian Eriksen). (…) Je marque, mais je ne voulais pas célébrer ce but. J’ai trop de respect pour les supporters danois« , a-t-il lâché.





Victime d’un malaise cardiaque contre la Finlande, Christian Eriksen a reçu un très bel hommage à la dixième minute de la rencontre entre la Belgique et le Danemark. Les 22 acteurs ont arrêté la partie pour applaudir le miraculé danois qui est actuellement dans un hôpital de Copenhague.