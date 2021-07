De l'humiliation contre le Bayern à l'accord avec Laporta: revivez l'année la plus mouvementée de la carrière de Messi

Lionel Messi et le prolongement de son accord au Barca

Le FC Barcelone et Lionel Messi seraient parvenus à un accord pour une prolongation de contrat de cinq ans, selon la presse espagnole mercredi. “Le salaire du joueur sera abaissé de 50%. Il ne reste plus que l’accord des avocats avant que la nouvelle ne soit officialisée, indique Marca. Une année riche en événements pour l’Argentin va donc bientôt s’achever. De l’humiliation contre le Bayern en Ligue des champions à son accord avec Laporta: voici les 14 dates clés de l’année la plus mouvementée de la carrière de la “Pulga”.

16 juillet 2020

Il y a un an, jour pour jour: le Barça cède le titre de champion d’Espagne. Messi et ses coéquipiers finissent derrière le Real Madrid après une défaite à domicile contre Osasuna (1-2), malgré un coup-franc sublime de l’Argentin. “Nous devons tous nous mettre devant le miroir”, lance-t-il après cette désillusion.

14 août 2020

Un mois plus tard, c’est en Ligue des champions que le Barça connaît une nouvelle (énorme) désillusion. En quart de finale, le Bayern atomise le Barça 2-8! Messi et ses coéquipiers sont totalement abattus Quelques jours plus tard, l’entraîneur Setién est licencié, Koeman est son successeur.

25 août 2020

Quelques jours après le cauchemar, une bombe tombe sur le mercato estival. Messi informe le FC Barcelone par un “burofax” qu’il veut partir après 16 ans passés au club. Le numéro 10 demande même à partir gratuitement, malgré un contrat qui court pour une année supplémentaire. Messi invoque pour cela une clause d’avancement. S’il veut partir, le club devait lui permettre, selon une clause dans son contrat. Le Barça en conteste la validité et maintient que la période de préavis a expiré en juin. Le club est au bord de l’implosion. Le président Bartomeu est vivement critiqué pour sa gestion du club et du dossier Messi. Man City et le PSG, parmi les rares clubs qui peuvent payer le salaire astronomique de Messi, suivent le dossier de près.





31 août 2020

Messi ne se présente pas aux tests Covid obligatoires et ne s’entraîne plus. L’Argentin engage un bras de fer avec sa direction. Messi veut aller à Man City. Il espère que son club cédera à la pression.





4 septembre 2020

Se queda. Il reste. “Je ne peux partir que si une clause d’augmentation de 700 millions est payée. Je pensais que j’étais un agent libre. Le président m’avait toujours dit que je pouvais partir gratuitement à la fin de la saison, mais il s’avère que ce n’était pas le cas. Il n’y avait pas d’autre issue que d’aller au tribunal. Je ne ferais jamais ça. Le Barça est mon club. Le club que j’aime”, explique-t-il dans une interview à Goal. Le fait que sa famille ne veuille pas déménager joue également un rôle dans sa décision. En outre, Messi s’attaque à Bartomeu: “Sa politique est un désastre.” C’est le début de la fin pour le président controversé.





27 octobre 2020

Bartomeu quitte la présidence du FC Barcelone. Et pourtant: en raison de la situation financière du club, un départ en fin de saison de la “Pulga” semble encore plausible.

31 janvier 2021

Alors que le FC Barcelone connaît déjà une saison difficile, “El Mundo” sort les chiffres du contrat de Messi. L’Argentin a gagné exactement 555.237.619 euros depuis 2017. Un montant astronomique. Il est évident qu’il pèse très lourdement sur les finances du club. Cela relance le débat sur la situation de son contrat: va-t-il rester, ou non?





1er mars 2021

En attendant, les choses continuent de se gâter à Barcelone. La police fait une descente au Camp Nou dans le cadre de l’enquête sur le Barçagate. Josep Maria Bartomeu, l’ex-président, est arrêté. Il est notamment soupçonné de dénigrer volontairement Lionel Messi via les réseaux sociaux.





7 mars 2021

Joan Laporta est élu nouveau président du FC Barcelone. Il succède à Bartomeu. Messi est heureux, car il a une bonne relation avec Laporta.





10 mars 2021

Sur le plan sportif, les choses ne vont pas bien pour les “Blaugrana”, où seul Messi continue d’évoluer à un haut niveau. Le FC Barcelone est éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au PSG après une Masterclass de Mbappé au Camp Nou. Le magnifique but de Messi lors du match retour ne fait pas la différence.









18 avril 2021

Avec Laporta aux commandes, le ciel semble s’éclaircir au Camp Nou. Barcelone remporte enfin un nouveau trophée: la Copa del Rey. Une première depuis 2018. Le sourire est de retour sur le visage de Messi, tout comme la joie de jouer. Il attend maintenant une proposition concrète pour prolonger son contrat.





1er juillet 2021

Le contrat de Messi avec le Barça est terminé depuis 00h. Il n’y a pas encore d’accord. Messi, avec l’Argentine à la Copa América, est théoriquement sans club.





11 juillet 2021

Un triomphe. La “Pulga” gagne (enfin) un trophée avec l’Argentine, en battant le Brésil de Neymar en finale de la Copa América. Messi est à nouveau favori pour remporter son septième Ballon d’Or à la fin de l’année.





14 juillet 2021