De “ne joue pas avec lui” à “joueur le plus décisif du monde”: comment Vinicius a conquis la Maison Blanche

Vincius Jr, joueur Real Madrid

Il y a deux ans, Karim Benzema demandait à Ferland Mendy de “ne pas jouer” avec Vincius Jr. Mardi soir, il a été la bouffée d’oxygène du Real Madrid après un premier quart d’heure cauchemardesque à Anfield Road. Devenu totalement indispensable aux Merengue, le Brésilien est même désormais “le joueur le plus décisif du monde” selon son coach. Une véritable métamorphose.





“Il fait n’importe quoi. Frère, ne joue pas avec lui. La vie de ma mère... Il joue contre nous”: Karim Benzema avait tenu ces propos à propos de Vinicius lors d’une discussion avec Ferland Mendy à la mi-temps d’un match de Ligue des Champions en octobre 2020. Les images avaient été captées et diffusées par Téléfoot et elles avaient choqué l’Espagne du football.





Mais elles étaient révélatrices des débuts compliqués de l’ailier brésilien en terres madrilènes. Arrivé au Real en juillet 2018, en échange d’un chèque de 45 millions d’euros et avec l’étiquette de future grande star du football mondial, Vinicus a eu besoin de temps pour s’adapter aux exigences du football européen et à celles de la Maison Blanche.





39 buts et 29 assists en un an et demi

Lors de ses trois premières saisons à Madrid, il avait inscrit 14 buts et distillé 23 assists. Des statistiques, certes honorables, mais pas du tout à la hauteur de ce qu’on attendait de lui au Real. Mais Vinicius était encore très jeune, il n’avait que 18 ans quand il est arrivé dans la capitale espagnole et il avait visiblement besoin d’un certain temps d’adaptation avant de trouver sa voie sur le flanc gauche madrilène. Car, depuis le coup d’envoi de la saison dernière, le Brésilien a nettement fait fructifier ses statistiques personnelles. En une saison et demie, il a planté 39 buts et distillé 29 assists!





Une éclosion fulgurante qui coïncide avec l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène et ce n’est sans doute pas un hasard. Pourtant, c’est justement Eden Hazard qui avait les faveurs du technicien italien en début de saison l’an dernier. Mais cela n’a duré que quelques semaines. Car Vinicius a rapidement démontré à son coach qu’il devait être le titulaire sur le flanc gauche du Real.





Décisif dans les grands rendez-vous

Et il est désormais de tous les grands rendez-vous. Il avait marqué l’unique but en finale de Ligue des Champions, il a planté un doublé en finale du Mondial des Clubs le mois dernier et il a été insaisissable, mercredi soir, à Anfield Road. Deux buts en première mi-temps pour remettre le Real dans le match, un coup franc provoqué en début de second acte pour permettre aux Merengue de prendre les commandes et un assist à Benzema pour parachever son oeuvre. Une prestation monumentale, saluée de toutes parts.





Et en particulier par le mentor, Carlo Ancelotti. “Il a été brillant”, encense l’Italien. “C’est le joueur le plus décisif du monde. Il est régulier, il ne s’arrête jamais, il frappe, il dribble, il donne des assists... J’espère qu’il continuera comme ça.” Si c’est le cas, il faudra sans doute placer le Real tout en haut de la liste des favoris de cette Ligue des Champions. Et compter Vinicius parmi les prétendants au Ballon d’Or?