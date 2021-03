De retour, Eden Hazard devrait obtenir du temps de jeu contre Elche samedi

Eden Hazard de retour à l'entrainement

Eden Hazard devrait faire son retour avec le Real Madrid samedi lors de la réception d'Elche pour la 27e journée du championnat d'Espagne. Zinédine Zidane, l'entraîneur madrilène, l'a confirmé vendredi en conférence de presse.





Hazard, 30 ans, était écarté des terrains après une blessure musculaire à la cuisse gauche. À cause de blessures à répétition et une contamination au coronavirus, le Brainois n'a joué que 13 matches cette saison. La saison dernière, il avait également manqué de nombreuses rencontres à cause de blessures. "Eden est à 100% sur le plan physique et mental", a expliqué Zidane. "Il a surmonté ses blessures et je le surveille de près. Nous avons dans l'idée de lui donner quelques minutes.”





Depuis son arrivée à Madrid en 2019, le capitaine des Diables Rouges n'a pas été épargné par les blessures mais Zidane ne pense pas que ce dernier contre-temps a laissé des traces chez le Brainois. "Il est vrai qu'il n'a jamais eu de graves blessures avant son arrivée au Real", a ajouté Zidane. "Mais Eden reste un joueur du top et il se sent bien, son rendement sera impressionnant. Il va encore faire beaucoup de grandes choses chez nous”.





“Zizou” a également réagi aux rumeurs qui évoquent un retour de Cristiano Ronaldo, qui enchaîne les déceptions à la Juventus, à Madrid où il a évolué entre 2009 et 2018. "Tout le monde sait que ce que Cristiano représente pour le Real mais aujourd'hui, il joue toujours pour la Juventus. Il y a beaucoup de choses qui se disent mais je n'ai rien à vous raconter là-dessus.”