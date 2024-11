Décès de Louis Camara : L'hommage du journaliste El Hadj Ndary Guèye





Le journaliste El Hadj Ndary Guèye a connu et admiré Louis Camara. Selon lui, c’est « Louis d’Or » que le Sénégal a perdu. Aussi, le confrère dresse un profil élogieux qui retrace un brillant parcours du défunt. Voilà ce qu’il écrit…













"Le pays perd un Louis d'Or









Louis Camara était une harmonie entière tant au plan esthétique que physique. C'était un bel homme gracieux avec toute la classe qui sied, une silhouette particulière de ces personnages aimants vers lesquels, il y a peu de refus de soi d'échanger des amabilités. Il avait ces extras d'abord, venus de la divine main, qui a sculpté le disparu, ce bel athlète dont l'aura naturelle éclairait le paysage en pleine nuit. Si au descriptif, on y ajoute une exquise urbanité, on aura résumé les fondamentaux du disparu.





J'ai grandi à côté de cet aîné, de cet homme dont plus tard, j'ai admiré à ma grande surprise sur le mini terrain de football jouxtant la mosquée de Bopp, une pépite, un immense talent. J'étais fasciné par son art, sa touche, son génie avec le ballon. Le style de Louis Camara était une marque déposée. Il avait un cachet. Ce féru du ballon était seul à pouvoir exécuter sa chorégraphie, même si plus tard, un autre Louis avec lui, formèrent, non seulement, une homonymie, mais la plus belle paire de milieux de terrain de tous les temps de l'histoire du football sénégalais.





Babacar Louis Camara avait très tôt compris l'essence de l'art pour l'art et non l'art pour l'argent des temps actuels.





C'est pourquoi le génie, la pureté, la sincérité dans sa vie de footballeur, ces bonnes vertus ne l'ont jamais quitté jusqu'à ce dernier match.









Que la terre de Yoff Louis soit légère"